На круизном лайнере почти 300 человек заразились кишечной инфекцией

В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией. Об этом заявил представитель компании Royal Caribbean, которой принадлежит судно, сообщает в пятницу, 11 января, CNN.

Указано, что из-за этого лайнер вернется в порт Канаверал (штат Флорида, США), на день раньше запланированного срока.

По словам представителя компании Оуэна Торреса, все пассажиры получат компенсацию.

"Мы думаем, что правильнее будет вернуть всех домой пораньше, чтобы гости не беспокоились о своем здоровье", - сказал он.

В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусами. Представитель компании добавил, что пострадавших лечит медперсонал корабля.

Известно также, что круизный лайнер всего вмещает 8000 человек.

Напомним, 8 декабря серьезная авария произошла на итальянском пассажирском судне Cruise Roma, которое с 390 пассажирами на борту в субботу 8 декабря вечером вышло из сардинского Порто-Торрес в испанскую Барселону.

Также сообщалось, что в результате крушения судна The Phoenix у берегов Пхукета в Таиланде погибли 44 человека. Пропавшими без вести считаются трое человек. На борту находились 93 туриста из Китая и 12 – из Таиланда.

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Источник: korrespondent.net