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11. 01. 2019

В горах Словакии погиб лыжник

В Словакии в горах погиб лыжник. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в пятницу, 11 января.

Власти страны предупреждают, что риск схода лавин остается высоким, особенно в горном массиве Высокие Татры.

Также сообщается, что число жертв снегопадов в Европе достигло 16 человек.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели ищут туриста 1984 года рождения, который потерялся в районе горы Гымба 6 января. В ночь на 11 января лыжника нашли живым.

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Источник: korrespondent.net

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