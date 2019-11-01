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11. 01. 2019

США вывозят из Сирии наземную военную технику

США в рамках вывода американского контингента из страны начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает CNN.

По словам источника, "некоторые грузы уже перевезены".

Кроме того, источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu. В частности, сообщается о начале вывоза части оборудования.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. 

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. 

При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. 

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Источник: korrespondent.net

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