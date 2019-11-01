На Кубе перевернулся автобус с иностранцами, семь погибших

В кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус, погибли семь человек и пострадали 33. Об этом в четверг, 10 января, сообщает Juventud Rebelde.

Авария случилась из-за того, что автобус компании Vía Azul пытался обогнать другое транспортное средство. В салоне находились 40 человек, среди которых было 22 иностранца.

По словам водителя, он не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.

Ранее в Польше перевернулся автобус, погиб один человек.

Также сообщалось, что под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.

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Источник: korrespondent.net