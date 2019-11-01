В Польше арестован директор отделения концерна Huawei

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом сообщает Польское радио в пятницу, 11 января.

Отмечается, что один из задержанных – бывший высокопоставленный сотрудник АВБ, второй – директор польского отделения концерна Huawei.

"Оба арестованы", – сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

По его словам, гражданин Польши и гражданин Китая были задержаны на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности.

"Эти улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Вчера суд постановил арестовать обоих на три месяца. Мы имеем дело с серьезной ситуации, которая касается безопасности государства", – добавил Жарын.

Согласно статье 130 Уголовного кодекса Польши, тот, кто принимает участие в операциях внешней разведки против Республики Польша, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.

Напомним, 1 декабря 2018 года финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

А 12 декабря канадский суд решил выпустить под залог Мэн Ваньчжоу в размере 7 млн долларов. При этом ее намерены экстрадировать в США.

МИД Китая выразил протест американскому послу и потребовал аннулировать ордер на арест Мэн Ваньчжоу.

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Источник: korrespondent.net