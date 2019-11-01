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11. 01. 2019

Во Франции нашли тела пилотов разбившегося истребителя

Во Франции подтвердили гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D, которая произошла 9 января. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 11 января.

Указано, что в результате катастрофы погибли капитан Баптист Шири и лейтенант Одре Мишелон.

"Результаты поисковой операции самолета Mirage 2000D, связь с которым была потеряна утром среды, к сожалению, привели к подтверждению гибели двух членов экипажа", - отметила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Сообщается также, что эти военные служили на авиационной базе Нанси-Оше на востоке Франции.

Относительно причин катастрофы сейчас идет расследование.

Как сообщалось, двухместный истребитель, который поднялся в небо с воздушной базы Нанси-Оше, незадолго до полудня исчез с радаров. Последний раз его зафиксировали во время полета над горным массивом Юра. В регионе наблюдаются сложные погодные условия.

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Источник: korrespondent.net

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