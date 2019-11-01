Турция назвала цели военной операции в Сирии

Командование турецкой армии ведет интенсивную подготовку к новой военной операции в Сирии. Об этом в пятницу, 11 января, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал NTV.

"Дальнейшими целями для нас являются Манбидж и восток Евфрата. Все необходимые планы, связанные с этим вопросом, разработаны. Мы продолжаем интенсивную подготовку [к операции]", - сказал он.

Акар не предоставил информации о сроках начала операции, сказав, что она стартует "в нужное время в нужном месте".

Министр добавил, что армия будет действовать "так же, как и в ходе предыдущих операций" Турции в Сирии и "похоронит террористов в их же окопах".

Накануне в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре объявил о выводе американских войск из Сирии. В свою очередь Анкара отложила запланированное наступление в северной Сирии.