В Швейцарии лавина обрушилась на отель

На северо-востоке Швейцарии в горном регионе Швегальп вечером в четверг, 10 января, снежная лавина обрушилась на ресторан в отеле. Об этом сообщает Swissinfo.
Отмечается, что снежная лавина пробила окна гостиничного ресторана в горах и завалила зал, в котором находились гости отеля. Три человека получили ранения.
Спасатели намерены продолжить поиск людей, которые могут еще находиться под завалами.
Nach dem heftigen Schneefall ist am Donnerstag im Bereich der #Schwägalp eine #Lawine niedergegangen.— Tagblatt.ch (@tagblatt_ch) 10 января 2019 г.
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Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.
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Источник: korrespondent.net
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