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11. 01. 2019

США уходят из Сирии "так, чтобы остаться" - МИД РФ

На сегодняшний момент у Москвы складывается ощущение, что Вашингтон "уходит из Сирии так, чтобы остаться". Об этом заявила в пятницу, 11 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Хотели бы ознакомится с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что Соединенные Штаты и в какие сроки намереваются сделать в Сирии и на ее рубежах", - отметила дипломат.

"Не могу разделить уверенность в том, что они уходят, так как официальной стратегии мы так и не видели. Мы видим лишь лоскутное одеяло из заявлений, сообщений в социальных сетях, поправок и переподтверждений. И все это только в течение последних недель", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что, если намерения Вашингтона о выводе своих войск из Сирии подтвердятся, это будет шагом в позитивном направлении, так как их пребывание в республике было незаконным.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. 

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. 

Накануне появилась информация, что США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. 

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Источник: korrespondent.net

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