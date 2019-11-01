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11. 01. 2019

Австрию и Германию засыпали сильнейшие снегопады

Юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет. Как сообщает Deutsche Welle, в Австрии с 5-6 января в результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек. В четверг, 10 января, неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок.

В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев.

По информации корреспондента DW, альпийский городок Альтаусзее в Австрии полностью "погребен под снегом". Половину населения города эвакуировали, опасаясь схода лавины.

Спасатели спасли девятерых туристов, которые застряли в снегу на курорте Целль-ам-Зее. Дорога к курортам Лех и Обертауэрн была закрыта из-за риска схода лавин.

Один человек погиб, когда его сбила собственная машина, припаркованная на склоне.

Cмотрите фотогалерею: Австрию и Германию засыпали сильнейшие снегопады

Линии электропередачи повреждены снегом - 4500 домов остались без электричества. Австрия ожидает выпадения еще полметра снега до выходных.

Сотни водителей провели среду в своих машинах на юге Германии - снежная буря заставила их остановиться в дороге. Аэропорты Мюнхена и Франкфурта отменяли рейсы из-за снегопада.

В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало 2 метра снега. Местность объявили районом катастрофы.

Напомним, число жертв метелей в Европе уже достигло 14 человек.

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Источник: korrespondent.net

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