Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2019, пятница, 15:46
-10°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,48
11. 01. 2019

В ДТП в Польше погиб украинский журналист

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский журналист Роман Кисиль. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Укринформ.

Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Кроме этого, тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

Как сообщается, в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

Работники полиции устанавливают причины аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. Оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Как известно, Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.

Напомним, в марте умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко.

Также сообщалось, что в мае умер николаевский журналист Игорь Пох.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Погугли один раз про рыбу - и будешь видеть контекстную рекламу о рыбалке всю жизнь.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.