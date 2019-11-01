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11. 01. 2019

На Балканах из-за снегопадов ввели режим чрезвычайной ситуации

На Балканах из-за снегопадов закрывают школы и вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает AP.

В частности, указано, что сильные снегопады на Балканах привели к закрытию школ, а также транспортному коллапсу и проблемам с электроснабжением.

"В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации, предупредили о скоплении снега на дорогах и изоляции горных сел. Большинство школ там закрылись, а провизию жителям доставляли аварийные бригады", - сообщает агентство.

В свою очередь в Черногории три города на побережье Адриатического моря остаются без света после того, как в четверг метель повредила ключевую линию электропередачи. По данным метеорологов, первые 10 дней января были самыми холодными в стране за последние годы.

Кроме того, в центральном боснийском муниципалитете Кладань снег также нарушил поставки электроэнергии и привел к отключению телефонной связи.

Ранее стало известно, что Юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

Напомним, число жертв метелей в Европе уже достигло 14 человек.

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Источник: korrespondent.net

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