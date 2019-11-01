В РФ отреагировали на слова генсека НАТО о "военных мерах"

"Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о "последнем шансе" для России, как это подчеркнул Столтенберг, никак не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в МИД РФ, если в НАТО так хотят перейти к "военным" мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО/ПРО НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готов к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он также напомнил, что 2 февраля истекает срок ультиматума для РФ, после чего США могут разорвать договор.