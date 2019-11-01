В РФ отреагировали на слова генсека НАТО о "военных мерах"

В Москве считают, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Альянса к военным мерам для решения конфликта вокруг договора по ракетам в подобном ультимативном тоне тормозят разбор ситуации. Об этом в пятницу, 11 января, заявили в МИД РФ.
"Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о "последнем шансе" для России, как это подчеркнул Столтенберг, никак не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", - говорится в заявлении.
Как подчеркнули в МИД РФ, если в НАТО так хотят перейти к "военным" мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО/ПРО НАТО.
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готов к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он также напомнил, что 2 февраля истекает срок ультиматума для РФ, после чего США могут разорвать договор.
21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.
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Источник: korrespondent.net