Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2019, пятница, 17:25
-12°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,48
11. 01. 2019

Макрона не будет на форуме в Давосе

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет 22-25 января. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец в пятницу, 11 января.

Французский лидер не примет участие в работе форума из-за напряженного графика. В частности, он планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "желтых жилетов".

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за разногласий с Демократической партией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Погугли один раз про рыбу - и будешь видеть контекстную рекламу о рыбалке всю жизнь.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.