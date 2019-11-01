В Афинах полиция применила слезоточивый газ против протестующих учителей

В столице Греции в пятницу, 11 января, произошли столкновения полиции и работников сферы образования, который вышли на акцию протеста, несмотря на запрет демонстраций в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Еkathimerini.

Отмечается, что сотни школьных учителей собрались на площади Синтагма, требуя отмены закона, меняющего процедуру назначения педагогов в системе государственных школ.

Несколько десятков протестующих попытались пробиться в парламент, но их заблокировали и оттеснили полицейские, которые использовали слезоточивый газ.

Ангела Меркель прибывала в Грецию с двухдневным визитом в четверг для встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками. Греческие власти запретили демонстрации на время визита Меркель в большей части центра Афин, а также в пригородах.

Ранее в Сиднее прошел "голый протест" в поддержку беженки. Несколько женщин вышли топлес с надписями и плакатами.

А во Франции вынесли около тысячи приговоров участникам протестного движения "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net