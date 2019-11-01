При перестрелке в Мексике погибли 24 человека

В мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека. Как сообщает Associated Press в пятницу, 11 января, стрельба произошла у города Мак-Аллен, который посещал Дональд Трамп.

Перестрелку связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией картеля Лос-Сетас.

Сначала правоохранители сообщили, что нашли 21 тело, а позже - еще 3 тела.

В Мексике мэр был убит через полтора часа после вступления в должность

Ранее в мексиканском городе Плая-дель-Кармен в результате стрельбы в баре погибли семь человек

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Источник: korrespondent.net