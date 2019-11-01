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11. 01. 2019

Экс-"глава разведки "ДНР" получил в России шесть лет тюрьмы

Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего "главу воздушной разведки" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрия Лысаковского. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 11 января.

Лысаковскому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отметили в суде, такой же срок получил сообщник Лысаковского, Петр Чихун. Еще один фигурант дела - Михаил Чернов - получил 11 лет лишения свободы.

О задержании и домашнем аресте Лысаковского в Москве сообщалось несколько лет назад. Он обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске.

В ходе судебного процесса Дмитрий Лысаковский не признал вину. Он утверждает, что стал жертвой сфабрикованного уголовного дела.

Ранее Славянский городской суд признал жителя Горловки виновным в участии в террористической группировке и незаконном обращении с оружием и боеприпасами, приговорив его к девяти с половиной годам тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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