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11. 01. 2019

В Австрии спасли 66 немецких студентов, застрявших на курорте

Австрийские военные осуществили воздушную перевозку группы немецких студентов, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте. Об этом сообщает агентство AFP в пятницу, 11 января.

Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг в общине Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия.

Этот регион в течение многих дней был отрезан от цивилизации из-за сильного снегопада, покрывшего большую часть запада и центра страны.

Группа из Дортмунда прибыла туда в минувшую субботу, но станция была вынуждена закрыться через несколько дней назад из-за риска схода лавин, падения деревьев и отключения электроэнергии.

Cмотрите фотогалерею: В Австрии спасли 66 немецких студентов, застрявших на курорте

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.



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Источник: korrespondent.net

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