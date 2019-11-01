Депутаты Македонии одобрили переименование страны

Македонские парламентарии одобрили внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония. Об этом сообщают местные СМИ в пятницу, 11 ноября.

Поправки поддержал 81 депутат или две трети от общего числа парламентариев. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с Евросоюзом и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

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Ранее в Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

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Источник: korrespondent.net