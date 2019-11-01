Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2019, пятница, 23:33
-12°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,48
11. 01. 2019

Стычки на границе Газы: одна жертва, десять раненых

В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа погибла одна палестинка, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в пятницу, 11 января.

"Одна женщина погибла, еще десять человек, в том числе палестинский журналист, получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидра.

В свою очередь, представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги сообщила о 14 раненых.

Выступления продолжают восьмимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

Ранее в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа пострадали, по меньшей мере, шестеро палестинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Погугли один раз про рыбу - и будешь видеть контекстную рекламу о рыбалке всю жизнь.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.