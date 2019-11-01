Выход США из Сирии займет несколько месяцев

В Пентагоне заявили, что выведение американских войск из Сирии может занять от 90 до 120 дней. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил официальный представитель оборонного ведомства США телеканалу CBS News.

Отмечается, что военнослужащие США уже начали выход. Кроме того, на этой неделе началось выведение техники.

Вместе с тем, операции США против Исламского государства будут продолжаться в течение всего процесса выхода из Сирии, утверждает телеканал.

Ранее стало известно, что конвой США из примерно 10 единиц бронетехники вместе с небольшим количеством грузовиков покидали сирийскую базу Рмейлан. Всего в Сирии находятся 2 тысячи американских солдат.

В пятницу телеканал Al Hadath также сообщил, что примерно 150 военнослужащих США покинули свою базу в Румейлане в провинции Хасеке. По его информации, выведено также 10 единиц бронетехники. Колонна направилась в сторону границы с Ираком. Румейлан - одна из восьми военных баз, созданных США на подконтрольной сирийским курдам территории.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода.

Внезапное решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

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Источник: korrespondent.net