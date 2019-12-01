Трамп решил не вводить режим ЧП в США



Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 11 января, передает пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, он рассчитывает, что Конгресс примет необходимый для строительства стены на границе с Мексикой бюджет.

"Я не собираюсь делать это (объявлять режим – ред.) так быстро. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу", – заявил президент США.

Напомним, Трамп хочет получить от Конгресса деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Режим ЧП поможет ему сделать это без согласия парламентариев.

С 22 декабря 2018 года работа части федеральных ведомств в США остановлена из-за нехватки финансирования. Так называемый "шатдаун" возник из-за разногласий между Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения более 5 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации.

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Источник: korrespondent.net