В Сумской области пенсионерка дважды за неделю обокрала супермаркет



В Шостке Сумской области 70-летняя пенсионерка дважды за неделю ограбила супермаркет. Разоблачить злоумышленницу помогли камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба местной полиции.



К правоохранителям с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал, что установленные в торговом зале видеокамеры зафиксировали, как пенсионерка несколько раз за неделю своровала товар.



Полицейские просмотрели записи, и узнали 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка нанесла ущерб магазину в размере 900 гривен. Женщина вынесла из супермаркета алкогольные напитки, продукты питания и сладости.



Пенсионерку разыскали и допросили, но она не смогла объяснить причину своих поступков. В отношении женщины открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы.



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Источник: korrespondent.net