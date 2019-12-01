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12. 01. 2019

В Сумской области пенсионерка дважды за неделю обокрала супермаркет


В Шостке Сумской области 70-летняя пенсионерка дважды за неделю ограбила супермаркет. Разоблачить злоумышленницу помогли камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба местной полиции.
 
К правоохранителям с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал, что установленные в торговом зале видеокамеры зафиксировали, как пенсионерка несколько раз за неделю своровала товар.
 
Полицейские просмотрели записи, и узнали 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка нанесла ущерб магазину в размере 900 гривен. Женщина вынесла из супермаркета алкогольные напитки, продукты питания и сладости. 
 
Пенсионерку разыскали и допросили, но она не смогла объяснить причину своих поступков. В отношении женщины открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве охранник украл из магазина виски на полмиллиона гривен, а в Житомире воспитательница детсада воровала у детей украшения.

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Источник: korrespondent.net

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