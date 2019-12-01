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12. 01. 2019

В Праге произошел пожар на территории посольства США


На территории американского посольства в Праге произошел пожар, сообщает издание Blesk в пятницу, 11 января.
 
На территории посольства загорелись две строительные бытовки. В ликвидации возгорания принимали участие три пожарных машины. 
 
Отмечается, что для въезда на территорию посольства им нужно было получить разрешение от американской стороны, на это ушло около часа.
 
В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара проводится расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Праге произошел пожар на территории посольства США

Напомним, ранее в Кишиневе у посольства Польши открыли стрельбу, а в посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки.

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Источник: korrespondent.net

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