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12. 01. 2019

Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости


Президент США Дональд Трамп в 2018 году продал объекты недвижимости на общую сумму около 35 миллионов долларов, сообщает Forbes.
 
Отмечается, что больше половины этой суммы получено от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке – порядка 20 миллионов долларов. Еще около 5,5 миллиона долларов выручили от сделки по продаже объектов внутри башни в Лас-Вегасе.
 
В настоящее время Трамп может владеть недвижимостью на сумму около 437 миллионов долларов.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

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Источник: korrespondent.net

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