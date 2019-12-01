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12. 01. 2019

США направят в Арктику военный корабль


Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью The Wall Street Journal заявил о намерении направить в воды Арктики военный корабль. 
 
Это может произойти уже в ближайшие месяцы, однако министр уточнил, что планирование предстоящей операции находится на начальном этапе. Спенсер также добавил, что в данном случае ВМС США собираются обосновать свое присутствие в водах Арктики свободой мореплавания.
 
Кроме того, он добавил, что США хотят направить в порт на острове Адак надводные корабли и самолет P-8 Poseidon.

Очень холодная война. Бряцание оружием в Арктике
 
Напомним, в октябре 2018 года американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

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Источник: korrespondent.net

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