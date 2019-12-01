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12. 01. 2019

В Эквадоре 18 человек погибли при пожаре в наркоцентре

Не менее 18 человек погибли во время пожара в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль в Эквадоре. Об этом сообщило издание El Comercio в пятницу, 11 января.

Отмечается, что 17 человек погибли на месте от отравления дымом, еще один скончался по дороге в больницу. Кроме того, несколько пострадавших с ожогами дыхательных путей доставлены в больницу.

Для ликвидации пожара было задействовано более 60 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.

Напомним, на этой неделе в городе Деражня в Хмельницкой области в частном доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Ранее в городе Купянск Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли 17-летняя девушка и ее 4-месячный ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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