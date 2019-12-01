В центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в одном из магазинов. Пострадали более 20 человек, сообщает полиция французской столицы в Twitter в субботу, 12 января.

"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем – произошел мощный взрыв", – говорится в сообщении.

Информации о погибших пока нет, но некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Среди них несколько пожарных.

Взрыв произошел в помещении булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно полностью уничтожено. В ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.

В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.

Спасатели проводят срочную эвакуацию из соседних зданий. С этой целью на расположенной поблизости площади Оперы совершили посадку два вертолета службы гражданской обороны. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Cмотрите фотогалерею: В Париже прогремел взрыв, десятки пострадавших

VIDEO: Emergency officials on scene of explosion in Paris pic.twitter.com/OJivnFXgT5 — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 12 января 2019 г.

Huge response from the emergency services at the explosion site here in Paris. pic.twitter.com/KUQAI5D2SF — Leo Lord-Jones (@leolordjones) 12 января 2019 г.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек, среди кторых шесть детей. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

А накануне в Киеве бывшая учительница младших классов пытаясь совершить суицид, едва не взорвала многоэтажный жилой дом. Она перерезала газовый шланг и ждала, пока помещение наполнится газом. Женщину забрали медики в психиатрическую лечебницу.

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Источник: korrespondent.net