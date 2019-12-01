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12. 01. 2019

"Шатдаун" в США стал самым длительным в истории

Частичная приостановка работы федеральных учреждений в США, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длительной в истории страны. Об этом сообщает CNN в субботу, 12 января.

Так, накануне в полночь по местному времени начался 22-й день нынешнего "шатдауна" и пока неясно, когда он закончится.

Ранее самым длительным периодом, когда госучреждения в США не работали или сотрудники выходили на службу, но не получали зарплату, был 21 день в 1995-96 гг. Тогда президентом США был Билл Клинтон.

На данный момент не функционирует примерно четверть федеральных учреждений США – около 800 тысяч человек либо временно без работы, либо остаются без зарплаты. В пятницу 11 января зарплату не получили охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.

Напомним, "шатдаун" возник из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом, где большинство принадлежит демократам, по вопросу выделения более 5 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. В связи с этим 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации.

Накануне Дональд Трамп заявил, что пока не будет вводить режим чрезвычайной ситуации в США. Он рассчитывает, что Конгресс примет необходимый для строительства стены на границе с Мексикой бюджет.

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Источник: korrespondent.net

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