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12. 01. 2019

Взрыв в Париже: появилась информация о погибших

В результате взрыва газа в магазине на улице Тревиз в Париже погибли четыре человека, не менее 47 пострадали. Такие данные озвучил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает телеканал BFM в субботу, 12 января.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – пожарный… В относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек ", – сказал министр, который уже дважды за сегодня посетил место взрыва.

Он отметил действия пожарных, которые "смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами". При этом спасатели очень рисковали собственной жизнью.

В свою очередь прокуратура Парижа опровергла информацию Кастанера, заявив о двух погибших. При этом данные о количестве пострадавших оказались идентичными.

Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Ожидается, что работы на месте взрыва будут продолжаться в течение суток.

Ранее стало известно, что в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

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Источник: korrespondent.net

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