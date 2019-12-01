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12. 01. 2019

На шахте в Польше погиб горняк

В результате подземного толчка в шахте в западном польском городе Польковице один шахтер погиб и шестеро получили ранения. Об этом в субботу, 12 января, сообщает TVP Info.

Подземный толчок, в результате которого порода обвалилась и завалила горняков, произошел утром 12 января.

"Сейчас могу сказать, что пострадали семь человек. Шесть раненых были доставлены в больницы. Седьмой шахтер мертв", - сказала представительница горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

По словам Осадчук, подземный толчок был "спонтанным". В шахте похожие толчки происходят каждый день.

Напомним, в Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса произошла вспышка метана, в результате чего пятеро горняков получили ожоги II-III степени.

Также сообщалось, что 22 декабря на руднике в Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли.

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Источник: korrespondent.net

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