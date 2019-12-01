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12. 01. 2019

Снегопады в Европе: погиб 21 человек

В результате сильных снегопадов в странах Европы погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Associated Press.

Отмечается, что 11 января жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека.

Также сообщается, что в Болгарии в результате лавины, которая сошла в горах Пирин, погибли два сноубордиста. В то же время в Германии погиб водитель снегоочистительной машины, которая утонула в реке. Еще один человек погиб в Албании. 

Кроме этого, в Швейцарии снежная лавина сошла на отель, три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

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Источник: korrespondent.net

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