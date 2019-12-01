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12. 01. 2019

При взрыве в Париже пострадал украинец

В результате взрыва в пекарне в центре Парижа незначительные повреждения получил гражданин Украины. Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко, пишет Укринформ в субботу, 12 января. 

"Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, украинцу оказали необходимую консульскую помощь. Он в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. В свою очередь прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших.

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Источник: korrespondent.net

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