Уточнено число жертв взрыва в Париже

В результате взрыва в пекарне в центре Парижа погибли двое пожарных и одна посетительница заведения, гражданка Испании. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Le Figaro.

В результате взрыва еще 46 человек пострадали.

Напомним, в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. В свою очередь прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших.

При взрыве в Париже пострадал украинец

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Источник: korrespondent.net