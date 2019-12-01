В Нигерии взорвался бензовоз: более 20 погибших

В Нигерии более 20 человек погибли в результате взрыва бензовоза. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Синьхуа.
Трагедия случилась на шоссе Калабар-Одукпани в южной части Нигерии.
Как отмечается, бензовоз не вписался в поворот, перевернулся, к нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Через вспышку искры топливо загорелось и произошел взрыв.
В результате взрыва погибло более 20 человек.
Tanker on fire along Ogudu - Estate- Toll Gate 7up. I don ya @obourd pic.twitter.com/o5ujkNDuOc— Az Clay (@yinka_tlc) 11 января 2019 г.
Scores of people lost their lives in a petrol tanker explosion on a highway in southern Nigeria (file pic) https://t.co/PwCfib6v63 pic.twitter.com/5GAjVBJgpR— China Xinhua News (@XHNews) 12 января 2019 г.
Ранее под Римом произошел пожар и взрыв на автомобильной заправке, погибли два человека.
Также сообщалось, что на трассе вблизи Торонто в вечерний час пик взорвался бензовоз.
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Источник: korrespondent.net
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