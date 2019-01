В Нигерии взорвался бензовоз: более 20 погибших

В Нигерии более 20 человек погибли в результате взрыва бензовоза. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Синьхуа.

Трагедия случилась на шоссе Калабар-Одукпани в южной части Нигерии.

Как отмечается, бензовоз не вписался в поворот, перевернулся, к нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Через вспышку искры топливо загорелось и произошел взрыв.

В результате взрыва погибло более 20 человек.

Tanker on fire along Ogudu - Estate- Toll Gate 7up. I don ya @obourd pic.twitter.com/o5ujkNDuOc

Scores of people lost their lives in a petrol tanker explosion on a highway in southern Nigeria (file pic) https://t.co/PwCfib6v63 pic.twitter.com/5GAjVBJgpR