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12. 01. 2019

Протесты во Франции: задержаны 240 человек

Полицейские задержали 240 человек на акциях протеста движения "желтые жилеты" во Франции. Об этом в субботу, 12 января, информирует BFMTV.

Отмечается, что 156 из них были задержаны в Париже.

По данным телеканала, 200 человек по всей стране помещены под стражу.

В некоторых городах, включая Париж, акции протеста сопровождались беспорядками.

По данным французской полиции, всего в демонстрациях приняли участие 84 тысячи человек.

Ранее французское правительство сообщило, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа.

Напомним, 12 января во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов". Сообщалось о протестах в Париже и Бурже.

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Источник: korrespondent.net

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