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12. 01. 2019

Беженка из Саудовской Аравии прибыла в Канаду

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд лично встретила в аэропорту Торонто 18-летнюю подданую Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которой канадские власти предоставили убежище. Об этом в субботу, 12 января, сообщает DW.

Отмечается, что 12 января самолет с девушкой на борту приземлился в Торонто. В аэропорту девушку встретила глава МИД Канады Христя Фриланд.

В Канаду Рахаф Мохаммед аль-Кунун прибыла из Бангкока, а в Таиланд, в свою очередь, прилетела из Кувейта. Она планировала отправиться в Австралию, однако в аэропорту Бангкока ее задержали. Беглянке грозила депортация. Тогда девушка забаррикадировалась в гостинице и отказалась возвращаться на родину. В беседе с журналистами аль-Кунун заявила, что отказалась от ислама и боится реакции своих родственников.

Убежище беглянке согласилась предоставить Канада.

Ранее сообщалось, что 18-летння Рахаф Мохаммед аль-Кунун получила политическое убежище в Австралии.

Бесправные женщины. Бегство из Саудовской Аравии

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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