Рейтинг Трампа в США снизился на фоне "шатдауна"

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 44% на фоне приостановки работы правительства. Об этом свидетельствуют данные опроса Hill TV и исследовательской компании HarrisX.
По результатам опроса, 44% американцев одобряют действия Трампа. Указано, что в декабре 2018 года эта цифра составляла 47%.
При этом 56% респондентов не одобряют работу американского лидера.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 3015 американцев. Погрешность составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.
Ранее сообщалось, что в субботу, 12 января, "шатдаун" в США побил исторический рекорд продолжительности.
Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.
Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
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Источник: korrespondent.net