Рейтинг Трампа в США снизился на фоне "шатдауна"

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 3015 американцев. Погрешность составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 января, "шатдаун" в США побил исторический рекорд продолжительности.

Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.

Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.