Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2019, воскресенье, 03:25
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,48
13. 01. 2019

Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника

Китайская компания с уволила своего высокопоставленного сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом в субботу, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Huawei информировали, что вменяемые Вэйцзину действия "не имеют отношения к компании", однако инцидент повредил ее репутации​. 

Отмечается, что решение об увольнении не противоречит его контракту.

Напомним, 11 января стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой.

Один из них − поляк, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ страны, второй − глава польского отделения Huawei.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2018 года в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Ребята юристы, могу ли я вернуть ёлку если есть чек, а две недели ещё не прошли?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.