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13. 01. 2019

На шахте в Китае погибли 19 человек

На северо-западе Китая при обрушении угольной шахты погибли не менее 19 человек. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщило издание Xinhua со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что инцидент произошел 12 января в 16.30 (10.30 по киевскому времени) в провинции Шэньси.

Под землей в момент обрушения находились 87 человек, из них 66 шахтеров удалось эвакуировать, 19 человек погибли.

Поиски еще двух человек продолжаются.

Угольная шахта принадлежит компании Baiji Mining. Причины обрушения пока не установлены.

Жертвами взрыва в Китае стали более 20 человек

Напомним, 22 декабря 2018 года на руднике в российском Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли, оказавшись заблокированными под землей.

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Источник: korrespondent.net

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