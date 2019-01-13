Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракеты из Газы

Израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом 13 января сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

Отмечается, что атака стала ответом на пуск ракеты из сектора Газа вечером 12 января.

Ракета, по данным израильской армии, разорвалась в приграничных населенных пунктах региональных советов Шеар ха-Негев и Сдот-Негев.

Перед падением сработали сирены воздушной тревоги. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Напомним, 7 января система ПРО Израиля отследила и сбила запущенную с территории сектора Газа ракету.

В ответ на атаку ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в военном лагере ХАМАС на севере Газы.

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Источник: korrespondent.net