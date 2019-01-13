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13. 01. 2019

США предложили КНДР переговоры во Вьетнаме − СМИ

Администрация США предложила Северной Корее провести вторую встречу лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына в середине февраля во Вьетнаме. Об этом 13 января сообщила газета Yomiuri со ссылкой на американские, южнокорейские и японские источники.

Отмечается, что Пхеньян пока рассматривает данное предложение и конкретного ответа на него не дал.

Как указали источники газеты, в качестве места проведения второй встречи Трампа и Ким Чен Ына назывались также Индонезия, Монголия, демилитаризованная зона между двумя корейскими государствами. Однако конкретно Вашингтон предложил Пхеньяну только Вьетнам.

Ким Чен Ын назвал цель встречи с Трампом

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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