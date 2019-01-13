Посол США в Германии находится в изоляции − СМИ

Немецкая правящая элита избегает посла США в Германии Ричарда Гренелла, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в Берлине американский представитель практически находится в политической изоляции. Это связано с тем, что Гренелл пытается вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

Напомним, ранее газета Bild сообщила, что он разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода Северный поток-2.

Отмечается, что послы США в Германии всегда занимали особое место среди дипломатов, они имели тесные связи с представителями канцлера и важных министерств ФРГ, на их приглашения откликались ведущие немецкие политики. Однако, как утверждает журнал, Гренелл пользуется совершенно иной репутацией.

"В Берлине он для многих превратился в персону нон грата. Люди у власти избегают его, многие двери для него закрыты", − подчеркивает издание.

По его данным, даже канцлер Ангела Меркель "держит Греннела на расстоянии", а немецкие депутаты стараются встречаться с ним вне стен Бундестага и обычно не приглашают прессу.

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Источник: korrespondent.net