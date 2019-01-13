Трамп о встречах с Путиным: Мне нечего скрывать

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывает детали бесед с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в субботу, 12 января, в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

"Я ничего не скрываю. Washington Post - это лоббисты (компании) Amazon", − отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что с лидерами всех стран проводит переговоры один на один без делегаций, однако "никто не говорит об этом".

"У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?" − указал Трамп.