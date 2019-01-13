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13. 01. 2019

В Афганистане талибы напали на полицейский участок: пять погибших

В афганском городе Герат на полицейском участке убили пятерых человек, сообщает CNN.

"Жертвами являются трое полицейских и два мирных жителей, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Еще четыре человека получили ранения, их доставили в больницу. Пока никто не взял ответственность за нападение.

Талибы напали на КПП в Афганистане: 21 погибший

Напомним, 10 января исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека.
 

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Источник: korrespondent.net

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