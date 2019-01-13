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13. 01. 2019

На границе США и Мексики нашли тоннель для наркотиков

На границе Мексики и США обнаружили тоннель, который, по мнению мексиканских властей, мог использоваться для транспортировки наркотиков.

"Обнаруженный на этой неделе у Аризоны тоннель, как подозревают мексиканские власти, мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу", - сообщает The Hill.

Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов (975,36 см). Также отмечается, что это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.

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Недавно в мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека.

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Источник: korrespondent.net

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