В Германии пройдет забастовка в шести аэропортах

Профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, в которых во вторник, 15 января, пройдет предупредительная забастовка.

Помимо Франкфурта-на-Майне, стачка состоится в аэропортах Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта, сообщил в воскресенье, 13 января. представитель Verdi. По его словам, пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в воздушном сообщении.

В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00.00 15 января и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 4.00 до 18.00, в Дрездене - с 3.00 до 21.00, в Эрфурте - с 6.00 до 22.00, во Франкфурте-на-Майне - с 2.00 до 20.00.

Профсоюз добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. Verdi в свою очередь выражает недовольство тем, что работодатель пока не сделал серьезного предложения, которое позволило бы отказаться от предупредительной забастовки.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net