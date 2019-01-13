Макаки в Японии боятся снега и ходят по проводам

В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, которые перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.
Мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку – перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной части страны, и случайно обнаружила обезьян. За считанные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.
たまにくるけど— ヨコヤマ (@baritone_666) 8 января 2019 г.
いつもはこんな感じ pic.twitter.com/IHbgJYuj8h
Источник: korrespondent.net
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