Макаки в Японии боятся снега и ходят по проводам

В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, которые перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.

Мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку – перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной части страны, и случайно обнаружила обезьян. За считанные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.

Японские макаки привлекают туристов со всего мира своей привычкой купаться в горячих источниках зимой. Несмотря на то, что они обладают густой шерстью, холода они не любят. Видимо, поэтому они и изобрели такой необычный способ избежать соприкосновения со снегом.

Ранее сообщалось, что в Малайзии сняли на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля.