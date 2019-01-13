Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2019, воскресенье, 15:48
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,48
13. 01. 2019

Макаки в Японии боятся снега и ходят по проводам

В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, которые перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.

Мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку – перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной части страны, и случайно обнаружила обезьян. За считанные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.

たまにくるけど
いつもはこんな感じ pic.twitter.com/IHbgJYuj8h

— ヨコヤマ (@baritone_666) 8 января 2019 г.
 
Японские макаки привлекают туристов со всего мира своей привычкой купаться в горячих источниках зимой. Несмотря на то, что они обладают густой шерстью, холода они не любят. Видимо, поэтому они и изобрели такой необычный способ избежать соприкосновения со снегом.
 
Ранее сообщалось, что в Малайзии сняли на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Ребята юристы, могу ли я вернуть ёлку если есть чек, а две недели ещё не прошли?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.