США расширит военную авиабазу в Катаре

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани подписали меморандум о расширении авиабазы США Эль-Удейд на территории Катара, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наш контингент у себя", – заявил госсекретарь США.

В настоящее время база принимает 13 тысяч американских военнослужащих.

Кроме того, Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на формирование альянса шести государств Персидского залива, а также Иордании и Египта.

"Конфликты наносят урон многосторонним отношениям. Мы хотим восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они снова были примером для других стран региона. Мы надеемся на создание нового альянса, который бы включил помимо шести стран Персидского залива Египет и Иорданию", – отметил американский госсекретарь.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над Исламским государством в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.

В январе 2019 года стало известно, что США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. В Пентагоне информировали, что выведение войск может занять от 90 до 120 дней.

Помпео заявил, что вывод американских военных из Сирии не повлияет на возможности Вашингтона проводить в регионе военные операции при необходимости.

Источник: korrespondent.net