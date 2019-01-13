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13. 01. 2019

Трамп не ответил на вопрос о работе на Россию

 
Ведущий телеканала Fox News спросил президента США Дональда Трампа, работал он когда-то на Россию, президент не дал однозначного ответа, пишет The Guardian .
 
Инцидент произошел вечером в субботу, 12 января, в эфире телеканала.
 
"Это - самая оскорбительная вещь, о которой меня спрашивали", - сказал в ответ Трамп.
 
 
Он не ответил, да или нет.
 
Напомним, ранее издание The New York Times написало, что после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми, правоохранительные органы начали расследование в отношении того, действовал ли президент как агент РФ.
 
Washington Post сообщает, что Трамп скрыл детали встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.
 

Источник: korrespondent.net

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